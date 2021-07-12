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«Баффало» хочет, чтобы «Сиэтл» забрал на драфте Окпосо. «Кракен» получат компенсацию

«Баффало» хочет, чтобы «Сиэтл» забрал на драфте Окпосо. «Кракен» получат компенсацию
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«Баффало Сэйбрз» ведёт переговоры с «Сиэтл Кракен», чтобы клуб забрал на драфте расширения нападающего Кайла Окпосо, сообщает Sportsnet.

Отмечается, что сейчас стороны обсуждают, какую компенсацию должен получить новый клуб НХЛ, чтобы взять на себя невыгодный контракт.

Контракт 33-летнего американца с зарплатой в $ 6 млн рассчитан ещё на два сезона.

В прошедшем сезоне Окпосо принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 13 (2+11) очков.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Баффало» занял последнее место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 матчах. В плей-офф с Востока вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

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