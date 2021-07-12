«Где-то одобрительно кивает «Ак Барс». «Нефтехимик» — о видео с котом в Кубке Гагарина

«Авангард» выложил на своей странице в «Твиттере» видео, в котором нападающий Сергей Толчинский посадил кота в Кубок Гагарина.



«Всем нравится Кубок Гагарина — и котикам тоже», — говорилось в сообщении.

«Нефтехимик» прокомментировал этот пост.

«Где-то одобрительно кивает «Ак Барс», — написал клуб.

Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую — в шестом (1:0).



Единственную шайбу в последней встрече забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии.