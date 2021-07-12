Новичок минского «Динамо» объяснил, почему выбрал белорусский клуб, а не «Спартак»

Новичок минского «Динамо» Александр Суворов объяснил, почему перешёл в стан «зубров» вместо московского «Спартака».

«Когда узнал, что перейду в «Динамо»? Разговоры об этом ходили ещё во время плей-офф. Эту информацию передали моему отцу. Конечно, и Константин Кольцов с Дмитрием Астапенко всё время говорили: «Проявляй себя, и тебе дадут шанс в «Динамо» в следующем сезоне». Не обманули.



Это предложение было не единственным? Звонили из «Спартака», куда перешёл Константин Евгеньевич. Он знает мой потенциал и как его использовать. Возможно, это его мысль — взять поближе к себе.



Также были предложения от других клубов из России и Беларуси. Однако в минском «Динамо» хорошие условия для молодых игроков. Поэтому долго думать и не нужно было.



«Спартак» — хорошая команда, а для тренерского штаба «Динамо» я пока загадка? Не совсем. С Павлом Перепехиным мы работали ещё в сборной U17. Он вызывал меня на турниры, когда я играл в России. Думаю, и Михаил Грабовский просматривал наши матчи и знает, что я из себя представляю.



А что касается «Спартака», то во время переговоров «Динамо» предложило свои условия. Они оказались интереснее. Тем более здесь всё ближе. Белорус в белорусской команде — это чуть-чуть легче», — приводит слова Суворова официальный сайт ФХРБ.