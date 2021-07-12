Защитник Станислав Гареев покинул «Трактор»

Станислав Гареев покидает «Трактор», сообщается на официальной странице челябинцев в «Телеграме».

Контракт с российским защитником расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

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Станислав Гареев пополнил челябинский «Трактор» прошлым летом. В сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 27 встречах за чёрно-белых, в которых забросил одну шайбу.



«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Станислава Гареева за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

«Трактор» по итогам регулярного сезона КХЛ набрал в 60 матчах 74 очка и занял пятое место в Восточной конференции, но в первом раунде Кубка Гагарина проиграл серию уфимскому «Салавату Юлаеву» (1-4).

Напомним, «Трактор» выходит из отпуска 13 июля. С 15 июля по 2 августа команда пройдёт первый из трёх учебно-тренировочных сборов в Челябинске. Также чёрно-белые перед стартом сезона примут участие в турнире в Сочи и в Кубке губернатора Челябинской области.