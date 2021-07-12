В РУСАДА объяснили, почему экс-хоккеист Марков был дисквалифицирован на 1,5 года

РУСАДА прокомментировало решение дисквалифицировать бывшего защитника сборной России Андрея Маркова сроком на 1,5 года уже после завершения карьеры.



«Поскольку сам господин Марков раскрыл обстоятельства вынесения решения Дисциплинарным антидопинговым комитетом, мы считаем возможным дать правовой комментарий по этому поводу, хотя в соответствии с международным стандартом до изготовления текста решения в полном объёме мы не публикуем пояснения по аналогичным поводам.

Спортсмену инкриминировалось нарушение правил доступности для тестирования (три пропущенных теста). В соответствии с положениями антидопинговых правил и Международного стандарта по тестированию и расследованиям любое сочетание трёх пропущенных тестов и (или) непредоставление информации в течение 12 месяцев, совершённое спортсменом, состоящим в регистрируемом пуле, является нарушением антидопинговых правил. За весь период нахождения в регистрируемом пуле тестирования (с 24.09.2018 г. по 07.08.2020 г.) фиксируется неоднократное (пять раз) нарушение правил доступности для тестирования со стороны спортсмена. Стандартная санкция за нарушение правил доступности составляет два года дисквалификации. Тем не менее, юрисдикционный орган встал на сторону спортсмена и сократил срок дисквалификации, который составил 18 месяцев.

Официальное заявление о завершении карьеры было направлено господином Марковым в РУСАДА только после получения четвёртого флажка. До указанного момента спортсмен оставался в регистрируемом пуле. Положения Кодекса, Международных стандартов, национальных антидопинговых правил являются частью профессионального поведения участников спортивных правоотношений. Это необходимость, которая должна осознаваться всеми и становиться частью правового статуса спортсмена. Любая норма включает в себя санкцию за неисполнение. Правила — это процедуры, из которых невозможно делать изъятий, им только необходимо следовать», — сообщили в РУСАДА корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.