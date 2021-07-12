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Известный комментатор Пьер Макгуайр занял пост вице-президента «Оттавы»

Известный комментатор Пьер Макгуайр занял пост вице-президента «Оттавы»
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Известный комментатор Пьер Макгуайр получил должность в структуре «Оттавы Сенаторз», сообщается на официальном сайте клуба.

Журналист занял пост вице-президента по развитию игроков «сенаторов».

В сезоне-1995/1996 Макгуайр уже работал в «Оттаве» в роли помощника генерального менеджера. Также он был главным тренером «Хартфорда» в сезоне-1993/1994.

С 1997 года Пьер Макгуайр работал на телевидении и стал одним из самых известных комментаторов и аналитиков.

Напомним, в минувшем сезоне в Национальной хоккейной лиге «Сенаторз» заняли шестое место в таблице Северного дивизиона и не вышли в плей-офф. Команда набрала 51 очко в 56 встречах «регулярки», потерпев 33 поражения (28 — в основное время, четыре — в овертайме, одно — в серии буллитов).

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