Известный комментатор Пьер Макгуайр занял пост вице-президента «Оттавы»
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Известный комментатор Пьер Макгуайр получил должность в структуре «Оттавы Сенаторз», сообщается на официальном сайте клуба.
Журналист занял пост вице-президента по развитию игроков «сенаторов».
В сезоне-1995/1996 Макгуайр уже работал в «Оттаве» в роли помощника генерального менеджера. Также он был главным тренером «Хартфорда» в сезоне-1993/1994.
С 1997 года Пьер Макгуайр работал на телевидении и стал одним из самых известных комментаторов и аналитиков.
Напомним, в минувшем сезоне в Национальной хоккейной лиге «Сенаторз» заняли шестое место в таблице Северного дивизиона и не вышли в плей-офф. Команда набрала 51 очко в 56 встречах «регулярки», потерпев 33 поражения (28 — в основное время, четыре — в овертайме, одно — в серии буллитов).
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