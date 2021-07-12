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«Вашингтон» и «Рейнджерс» интересуются Тарасенко. Его зарплата — $ 7,5 млн в год

«Вашингтон» и «Рейнджерс» интересуются Тарасенко. Его зарплата — $ 7,5 млн в год
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Несколько клубов НХЛ выразили интерес к российскому нападающему «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко, сообщает St. Louis Post-Dispatch.

В этот список вошли такие клубы, как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вашингтон Кэпиталз», а также «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что некоторые клубы НХЛ получили информацию о травмах форварда.

Напомним, россиянин запросил обмен в другой клуб. У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой $ 7,5 млн.

В регулярном сезоне-2020/2021 Тарасенко сыграл 24 матча и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности "-7". В плей-офф он провёл четыре матча, на его счету 2 (2+0) результативных балла при общей полезности "-8".

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