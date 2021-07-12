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Руководство «Сочи» обозначило задачу клуба на предстоящий сезон КХЛ

Руководство «Сочи» обозначило задачу клуба на предстоящий сезон КХЛ
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ХК «Сочи» провёл первое собрание после отпуска, на котором были озвучены задачи клуба на предстоящий сезон КХЛ.

«Сегодня тренеры, хоккеисты и персонал «Сочи» впервые в полном составе собрались на домашней арене после отпуска. В пресс-центре «Большого» состоялось короткое собрание, во время которого с игроками пообщались первый заместитель генерального директора клуба Сергей Новиков, заместитель генерального директора по хоккейным операциям Алексей Бадюков, спортивный директор Ренат Мамашев, директор по маркетингу и коммуникациям Александр Кременсков, главный тренер «леопардов» Евгений Ставровский и старший тренер Андрей Зюзин.

Руководители клуба пожелали хоккеистам успехов и удачи в новом сезоне, рассказали о расписании тренировочных сборов, обратили особое внимание на актуальность вакцинации в период продолжающейся пандемии и необходимости соблюдения внутренней дисциплины. Уже сегодня перед командой была чётко обозначена главная задача на сезон — выход в плей-офф», — сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, сезон КХЛ-2021/2022 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.

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