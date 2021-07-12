Шериф округа Хилсборо лично поздравил «Тампу» с победой в Кубке Стэнли на параде катеров

«Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает отмечать победу в Кубке Стэнли — 2021.



Сегодня, 12 июля, проходит праздничный парад на катерах. Игроки клуба прибыли к реке Хилсборо. Шериф округа Чад Хронистер лично поздравил российского нападающего Никиту Кучерова и «Тампу» с победой в Кубке Стэнли, сообщил в «Твиттере» обозреватель Tampa Bay Times Эдуардо Энсина.

Отметим, что позже «Тампа» проведёт праздничное мероприятие в парке Julien B. Lane Riverfront.



Напомним, «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли — 2021, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский.