Киллорн прибыл на парад «Тампы» в образе рестлера

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн прибыл на празднование в честь победы в Кубке Стэнли — 2021 в образе рестлера.



Напомним, «молнии» проводят парад на катерах на реке Хилсборо.

Пост доступен в твиттер-аккаунте журналиста Джо Смита.

Напомним, Киллорн пропустил четыре матча финальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем» (4-1) из-за перелома малоберцовой кости.



В регулярном сезоне-2020/2021 форвард сыграл в 56 встречах, набрав 33 (15+18) очка при коэффициенте полезности "-1". В плей-офф 31-летний нападающий принял участие в 19 играх, в которых сумел набрать 17 (8+9) результативных баллов при показателе полезности "-1".



«Тампа» стала трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв трофей второй год подряд.