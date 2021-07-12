На параде «Тампы» присутствует копия Кубка Стэнли из пивных банок

«Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает праздновать победу в Кубке Стэнли — 2021.



На параде катеров, который проходит в настоящий момент на реке Хилсборо, присутствует копия Кубка Стэнли, сделанная из пивных банок спонсора «Лайтнинг».

Напомним, российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров пришёл на пресс-конференцию после пятого матча финальной серии с «Монреалем» (4-1) с банкой пива, после чего произнёс несколько резонансных комментариев.



«Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли — 2021, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский.