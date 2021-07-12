Источник: О'Делл перейдёт в московское «Динамо»

Нападающий Эрик О'Делл станет игроком московского «Динамо», сообщает «Спорт-экспресс».



Прошедший сезон канадский форвард провёл в составе новосибирской «Сибири». 31-летний канадец принял участие в девяти матчах и набрал 3 (1+2) результативных балла при общей полезности "+2". В октябре 2020 года он получил тяжёлую травму верхней части тела, из-за чего пропустил оставшуюся часть сезона.



В июне 2021 года с игроком был расторгнут контракт.



В КХЛ О′Делл также выступал за «Сочи» и «Металлург». Он провёл 228 матчей в лиге, набрав 121 (57+64) балл.



О'Делл является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2018 в составе сборной Канады, там же он стал лучшим игроком по показателю выигранных вбрасываний (70,24%).