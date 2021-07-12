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Прокурор штата Мичиган забрал на проверку отчёт о гибели Кивлениекса

Прокурор штата Мичиган забрал на проверку отчёт о гибели Кивлениекса
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Прокурор города Нови, штата Мичиган, где произошёл инцидент, после которого скончался голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс, забрал на проверку отчёт о гибели спортсмена, сообщает в «Твиттере» журналист Аарон Порцлайн.

«Наше ведомство не запрашивало никаких уголовных обвинений. Прокурор же может требовать предъявления обвинения до рассмотрения», — заявил лейтенант полиции Джейсон Мейер.

Напомним, судмедэксперты штата Мичиган ранее заявили, что Кивлениекс скончался из-за попавшей в грудь петарды.

Вскрытие не подтвердило предыдущую версию полиции, согласно которой голкипер умер, получив травму после того, как выбежал из джакузи, поскользнулся и упал на бетон, ударившись головой. «Коламбус» в официальном заявлении сообщал, что голкипер погиб из-за травмы головы и падения.

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