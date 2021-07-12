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Василевский надел себе на голову «Конн Смайт Трофи» на параде «Тампы»

Василевский надел себе на голову «Конн Смайт Трофи» на параде «Тампы»
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«Тампа» продолжает парад на катерах в честь победы в Кубке Стэнли — 2021.

Российский голкипер клуба Андрей Василевский взял с собой приз самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи». 26-летний вратарь надел трофей себе на голову, что попало на кадры трансляции мероприятия.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Напомним, «Тампа» в финале Кубка Стэнли обыграла «Монреаль» (4-1). Это третий чемпионский титул в истории клуба. Ранее «молнии» побеждали в 2004 и 2020 годах.

Отразивший 22 броска в последней игре серии 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первым российским вратарём, завоевавшим приз «Конн Смайт Трофи».

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