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Василевский, Кучеров и Сергачёв станцевали под «Руки Вверх!» на параде «Тампы»

Василевский, Кучеров и Сергачёв станцевали под «Руки Вверх!» на параде «Тампы»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает отмечать победу в Кубке Стэнли — 2021.

Сегодня, 12 июля, проходит праздничный парад на катерах по реке Хилсборо. Российские игроки «молний» — Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв — станцевали под песню группы «Руки Вверх!». Видео можно посмотреть здесь.

Напомним, «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли — 2021, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

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