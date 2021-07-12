Перед стартом первого предсезонного сбора «Сочи» заключил пробные контракты с девятью хоккеистами.



Как сообщает официальный сайт клуба, подготовку с «леопардами» будут проходить: вратарь Данил Кудашев (1996 года рождения, в прошлом сезоне выступал за ХК «Ростов», ВХЛ); защитники Виктор Балдаев (1995, «Куньлунь Ред Стар»), Александр Калинин (1998, «Локомотив», «Буран», ВХЛ), Никита Крутов (2000, «Зауралье», ВХЛ), Марк Павликов (1999, «Лада», ВХЛ), Михаил Гордеев (2000, «Ижсталь», ВХЛ); нападающие Никита Ли (1997, «Дизель», ВХЛ), Дэниэл Буцаев (2001, «Нефтехимик»), Иван Козлов (1999, «Торос», ВХЛ).



Первый предсезонный сбор ХК «Сочи» начнётся 13 июля.



Напомним, сезон КХЛ-2021/2022 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.

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