Spittin Chiclets: Кучеров в ударе и празднует чемпионство в стиле Ови

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился эмоциями от парада в честь победы в Кубке Стэнли — 2021.
«Нереально! Столько людей здесь — всех люблю! Давайте оттянемся по полной. Это наше время, два титула подряд, вот как мы это делаем. Наша команда — невероятная, никто не может нас обыграть два года подряд. Это нереальная команда, все выкладываются. Хотелось бы, чтобы мы смогли сохранить всех, но это бизнес. Прямо сейчас давайте веселиться и наслаждаться. Мы это заслужили», — приводит слова Кучерова «твиттер» Spittin Chiclets.
Видео с комментарием Кучерова можно посмотреть здесь.
Напомним, «Тампа» в финале Кубка Стэнли обыграла «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд и третьим в истории для «Лайтнинг» (2004, 2020, 2021).
- 12 июля 2021
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