Свечков — на 6-м месте в финальном рейтинге игроков драфта НХЛ-2021 Баттона

Известный североамериканский обозреватель Крэйг Баттон опубликовал финальный рейтинг игроков предстоящего драфта НХЛ-2021.



Первое место занял защитник Оуэн Пауэр из университета Мичигана. Второй — защитник Брандт Кларк из словацкого университета «Нове Замки». Третий — также игрок из университета Мичигана — форвард Мэттью Бенирс.



Российский представитель — центральный нападающий Фёдор Свечков из СКА, в мае перешедший из тольяттинской «Лады», занимает шестое место.

Также в топ-30 вошли ещё двое россиян — Никита Чибриков (СКА, 26-е место) и Даниил Чайка (ЦСКА, 27-е).



Напомним, 59-й драфт НХЛ 2021 года пройдёт с 23 по 24 июля 2021 года, с задержкой на один месяц по сравнению с обычным временем проведения драфта из-за более позднего времени окончания сезона НХЛ.