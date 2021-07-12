Мальцев: любому трезвомыслящему болельщику ясно — в хоккее ситуация лучше, чем в футболе

Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, легендарный нападающий московского «Динамо» Александр Мальцев сообщил, что не нужно сравнивать ситуацию в хоккее с тем, что происходит в футболе и баскетболе.



«Искренне возмутило отношение некоторых чиновников к моему любимому хоккею. Наш вид спорта пытаются поставить в один строй с реально проблемными отраслями — футболом, баскетболом. Но ведь любому трезвомыслящему болельщику ясно, что в хоккее ситуация намного лучше. Профессионалам это тем более должно быть ясно. Тут даже спорить не о чем.



Где растут мастера высшего уровня? Тоже в хоккее. Я вижу работу, вижу развитие. Если хоккей вызывает во мне чувство гордости, то футбол с баскетболом — другие чувства, можно сказать, разочарование.



Вы сами видели, как мастера с зарплатами по € 3 млн сыграли на Евро. А что в баскетболе? Специально спросил у знающих людей — и обалдел. Бюджет ЦСКА и «Химок» — по 2 млрд руб., у Казани с Краснодаром — по 1,5 млрд. И баскетбольная сборная на фоне этих растрат не отбирается на вторую подряд Олимпиаду. Нонсенс! Вот с этим и разбирайтесь, господа чиновники. И не трогайте хоккей, где мы Олимпиаду выигрываем. Не перекладывайте с больной головы на здоровую», — приводит слова Мальцева «РБК-Спорт».