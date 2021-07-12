«Автомобилист» сообщил о выходе команды из отпуска

«Автомобилист» на официальном сайте сообщил о выходе команды из отпуска.



Хоккеисты начали проходить углублённое медицинское обследование в медицинском центре. Команда разбита на несколько групп, для каждой из которых выделен отдельный день.



«Летом успел и потренироваться, и поучиться, защитил и получил диплом. Конечно, соскучился по тренировкам с командой. Но этим летом было намного проще готовиться без всех многочисленных ограничений, связанных с пандемией. В том году было намного сложнее.



С нетерпением жду начала сборов — соскучился по льду, по атмосфере в раздевалке, по ребятам. Каждый новый сезон — это новый лист. Нужно приходить и доказывать, что ты готов лучше, и отвоёвывать место в составе. Так было в прошлом сезоне, будет в этом и будет в следующих», — сообщил защитник клуба Александр Щемеров.



«Хорошо отдохнул, в хорошем настроении выходим из отпуска, приступаем к подготовке. Сейчас нужно хорошо позаниматься и войти в сезон. К сборам готов, к сезону ещё нет. Но морально настроился на серьёзную работу, хочется войти в сезон в лучших кондициях!» — заявил форвард «Автомобилиста» Георгий Белоусов.



Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.