Разин: аренды в КХЛ должны быть легализованы. Лига начала делать первые шаги

Главный тренер и генеральный менеджер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о механизме аренд в Континентальной хоккейной лиге.
«Аренда, безусловно, должна быть легализована. Это есть практически во всех командных видах спорта. КХЛ только начала делать первые шаги по аренде в новом сезоне.
Сказать со стопроцентной уверенностью, что аренда даст какие-то плоды, пока сложно. Нужно время. Первый год всё покажет.
ХК «Северсталь» является одним из учредителей КХЛ. У нас есть доля участия в организации. То есть наше мнение учитывается при принятии коллегиальных решений», — приводит слова Разина официальный телеграм-канал клуба.
Напомним, Разин возглавляет череповецкий клуб с 2018 года. В регулярном чемпионате — 2020/2021 «Северсталь» заняла шестое место в Западной конференции, уступив в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» со счётом 1-4.
- 12 июля 2021
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