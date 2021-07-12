Разин: аренды в КХЛ должны быть легализованы. Лига начала делать первые шаги

Главный тренер и генеральный менеджер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о механизме аренд в Континентальной хоккейной лиге.



«Аренда, безусловно, должна быть легализована. Это есть практически во всех командных видах спорта. КХЛ только начала делать первые шаги по аренде в новом сезоне.



Сказать со стопроцентной уверенностью, что аренда даст какие-то плоды, пока сложно. Нужно время. Первый год всё покажет.



ХК «Северсталь» является одним из учредителей КХЛ. У нас есть доля участия в организации. То есть наше мнение учитывается при принятии коллегиальных решений», — приводит слова Разина официальный телеграм-канал клуба.



Напомним, Разин возглавляет череповецкий клуб с 2018 года. В регулярном чемпионате — 2020/2021 «Северсталь» заняла шестое место в Западной конференции, уступив в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» со счётом 1-4.