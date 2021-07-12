Парад в честь победы «Тампы» в Кубке Стэнли приостановлен из-за сильного ливня

«Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает праздновать победу в Кубке Стэнли — 2021.



Сегодня, 12 июля, проходит парад катеров на реке Хилсборо. В настоящий момент мероприятие приостановлено, так как в Тампе начался сильный ливень. Отмечается, что парад возобновится после улучшения погодных условий.

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Напомним, «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли — 2021, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский.