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Кучеров облил пивом репортёра во время интервью на параде «Тампы»

Кучеров облил пивом репортёра во время интервью на параде «Тампы»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров облил пивом репортёра во время интервью на параде в честь победы в Кубке Стэнли — 2021.

Видео с моментом можно посмотреть здесь.

Сегодня, 12 июля, «молнии» празднуют выигрыш титула. Первая часть — парад на катерах по реке Хилсборо, вторая — праздничное мероприятие в парке Julien B. Lane Riverfront. В настоящий момент празднования приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, Кучеров провёл 23 игры в плей-офф Кубка Стэнли, набрав 32 (8+24) очка при показателе полезности "+6", став лучшим бомбардиром.

«Тампа» в финале Кубка Стэнли обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд и третьим в истории для «Лайтнинг» (2004, 2020, 2021).

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