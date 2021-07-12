Кучеров облил пивом репортёра во время интервью на параде «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров облил пивом репортёра во время интервью на параде в честь победы в Кубке Стэнли — 2021.



Видео с моментом можно посмотреть здесь.



Сегодня, 12 июля, «молнии» празднуют выигрыш титула. Первая часть — парад на катерах по реке Хилсборо, вторая — праздничное мероприятие в парке Julien B. Lane Riverfront. В настоящий момент празднования приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.



Напомним, Кучеров провёл 23 игры в плей-офф Кубка Стэнли, набрав 32 (8+24) очка при показателе полезности "+6", став лучшим бомбардиром.



«Тампа» в финале Кубка Стэнли обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд и третьим в истории для «Лайтнинг» (2004, 2020, 2021).