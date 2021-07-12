Грубауэр: хочу остаться в «Колорадо», сто процентов. Но сейчас все ждут драфт расширения

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр прокомментировал вопрос о своём будущем в клубе.
«Хочу остаться, сто процентов. Я думаю, что и в следующем году у нас тоже будет невероятный состав. Генеральный менеджер Джо Сакик и его помощник Крис МакФарланд всегда отлично справляются с работой, собирая команду, которая играет на высоком уровне в плей-офф. И я хочу быть её частью.
Сейчас всё неясно. Каждая команда ждёт драфта расширения. Я хотел бы остаться в Денвере, он стал моим домом. Я люблю команду, организацию. Так что было бы неплохо что-то придумать», — приводит слова Грубауэра официальный сайт НХЛ.
Напомним, у 29-летнего немца подходит к концу трёхлетний контракт, по которому он получал $ 3,333 млн в год. Ранее сообщалось о том, что «Эвеланш» намерены предложить ему договор на улучшенных финансовых условиях.
По итогам регулярного чемпионата Грубауэр вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи».
- 12 июля 2021
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