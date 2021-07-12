«Торонто» объявил о назначении Чиновета ассистентом главного тренера
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«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о назначении Дина Чиновета ассистентом тренера.
Как сообщает официальный сайт клуба, он заменит на этой должности Дэйва Хэкстола, ставшего главным тренером «Сиэтл Кракен». Предыдущие три сезона Чиновет провёл в качестве помощника в «Каролине».
«Проведя время с Дином, стало ясно, что его знания, страсть и индивидуальность нам подходят. Нам повезло добавить в наш персонал человека с подобными качествами и опытом», — сказал главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф.
«Как человек, который вырос в западной Канаде и каждые выходные смотрел игры «Торонто», я очень рад присоединиться к тренерскому штабу команды. Жду возможности поработать вместе с Шелдоном, персоналом и талантливыми игроками», — заявил сам Чиновет.
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