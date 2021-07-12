Московское «Динамо» вышло из отпуска, пройдя медобследование и добровольную вакцинацию

Московское «Динамо» вышло из отпуска.
Как сообщает официальный сайт клуба, 12 июля бело-голубые прошли углублённое медицинское обследование, а также провели процедуру вакцинации.
Подготовка к сезону у команды Алексея Кудашова начинается согласно составленному плану. Традиционный медосмотр прошли все игроки основного состава, кроме Ивана Бочарова и Оскара Линдберга. В связи с участием в чемпионате мира игроки получили дополнительные дни отдыха.
После окончания осмотра игроки, тренерский штаб и персонал команды прошли процедуру вакцинации по собственному желанию.
Впереди у «Динамо» тренировки на базе в Новогорске, после чего подопечных Алексея Кудашова ждёт двухнедельный сбор в Нижегородской области. 31 июля первый цикл тренировок завершится контрольной встречей с нижегородским «Торпедо».
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.
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