Кучерова облили пивом во время празднования чемпионства «Тампы»

В Тампе продолжаются празднования в честь победы «Лайтнинг» в Кубке Стэнли.



Во время парада катеров, проходившем по реке Хилсборо, особое внимание было приковано к российскому нападающему «молний» Никите Кучерову. 28-летнего форварда облили пивом, до этого он сделал то же самое с репортёром, бравшим у него интервью.

Напомним, «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли — 2021, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский.



Напомним, Кучеров провёл 23 игры в плей-офф Кубка Стэнли, набрав 32 (8+24) очка при показателе полезности "+6", став лучшим бомбардиром.