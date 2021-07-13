Вторая часть празднований «Тампы» отменена, но игроки всё равно встретились с болельщиками

Чемпионский парад «Тампа-Бэй Лайтнинг» был прерван из-за неблагоприятных погодных условий, обрушившихся на штат Флорида.



Вторая часть мероприятий, которая должна была пройти в парке Julien B. Lane Riverfront, не состоится, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба. Однако хоккеисты «Тампы» всё же прибыли на место, встретившись с собравшимися болельщиками.



«Возможно, дождь остановил наше празднование раньше, но, по крайней мере, у нас есть эти бриллианты», — написала пресс-служба «Лайтнинг» в «твиттере».

Напомним, «Лайтнинг» стали трёхкратными обладателями Кубка Стэнли. В финальной серии 2021 года они обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Отметим, что этот титул стал вторым подряд для клуба.