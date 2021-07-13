Данкан Кит пополнил состав «Эдмонтона» в результате обмена с «Чикаго»

37-летний звёздный канадский защитник Данкан Кит стал игроком «Эдмонтон Ойлерз» в результате обмена из «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает пресс-служба «нефтяников» на официальном сайте клуба.



Частью сделки стал и 23-летний шведский нападающий «Чикаго» Тим Содерлунд, пополнивший состав «Эдмонтона». В свою очередь, «Ойлерз» потеряли 24-летнего американского защитника Калеба Джонсона и право выбора в одном из раундов драфта НХЛ 2022 года.



В случае, если «Ойлерз» выиграют три раунда в плей-офф Кубка Стэнли 2022 года, а Кит войдёт в число четырёх лучших защитников «Эдмонтона» по общему времени на льду, то «Чикаго» получит выбор «Эдмонтона» во 2-м раунде в 2022 году. Если вышеупомянутого расклада не произойдёт, «Чикаго» получает 3-й раунд драфта.



Срок соглашения Кита с кэпхитом $ 5,53 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023. Защитник, которому вскоре исполнится 38 лет, играл за «Чикаго» с 2005 года. В минувшем сезоне Кит провёл 54 матча, в которых набрал 15 (4+11) результативных баллов при показателе полезности "-13" и 30 минутах штрафного времени.