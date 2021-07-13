Кубок Стэнли был повреждён во время празднования чемпионства «Тампы»

Во время праздничного парада «Тампа-Бэй Лайтнинг» в честь победы в Кубке Стэнли был повреждён трофей, сообщает журналист Джо Смит в своём «твиттере».
Сообщается, кубок будет отправлен в Монреаль на ремонт и вернётся к следующим выходным, когда возобновится празднование победы.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Джо Смита.
Напомним, «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли — 2021, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».
- 13 июля 2021
-
08:26
-
08:15
-
07:53
-
04:49
-
02:42
-
00:01
- 12 июля 2021
-
23:41
-
23:26
-
23:20
-
23:05
-
22:47
-
22:38
-
22:17
-
22:01
-
21:44
-
21:25
-
21:09
-
20:54
-
20:34
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
19:47
-
19:30
-
19:20
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
18:05
-
17:48
-
17:27
-
17:08
-
16:42
-
16:26
-
16:16