Кубок Стэнли был повреждён во время празднования чемпионства «Тампы»

Во время праздничного парада «Тампа-Бэй Лайтнинг» в честь победы в Кубке Стэнли был повреждён трофей, сообщает журналист Джо Смит в своём «твиттере».

Сообщается, кубок будет отправлен в Монреаль на ремонт и вернётся к следующим выходным, когда возобновится празднование победы.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Джо Смита.

Напомним, «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли — 2021, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».