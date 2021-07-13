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Кучеров изобразил перед болельщиками «Тампы» походку Макгрегора

Кучеров изобразил перед болельщиками «Тампы» походку Макгрегора
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В Тампе прошли праздничные мероприятия в честь победы «Лайтнинг» в Кубке Стэнли.

После парада катеров, проходившем по реке Хилсборо, должно было состояться празднование в парке Тампы. Оно было отменено из-за неблагоприятных погодных условий в штате Флорида.

Однако, игроки всё же приехали на место, встретившись с болельщиками. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров изобразил перед поклонниками походку ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Видео можно посмотреть здесь.

Напомним, «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли — 2021, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский.

Напомним, Кучеров провёл 23 игры в плей-офф Кубка Стэнли, набрав 32 (8+24) очка при показателе полезности "+6", став лучшим бомбардиром.

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