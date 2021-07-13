«Ак Барс» объявил о переходе канадского форварда Джордана Уила

Пресс-служба «Ак Барса» объявила о переходе в команду 29-летнего канадского форварда Джордана Уила, он подписал контракт с клубом на два года. Предыдущий сезон Уил провёл в клубе АХО «Лаваль Рокетс». Он принял участие в 34 матчах и набрал 24 (7+17) очка, показатель полезности составил «+4».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Ак Барса».

Уил в 2010 году был выбран на драфте НХЛ под общим 70-м номером «Лос-Анджелес Кингс». В НХЛ хоккеист дебютировал в 2015 году, а в январе 2016 года перешёл в «Филадельфию Флайерз», в системе которой провёл три года.

Далее «Филадельфия» обменяла его в «Аризону Койотс», а затем игрок оказался в «Монреаль Канадиенс». В общей сложности он провёл в НХЛ 218 матчей и набрал 69 (32+37) очков.