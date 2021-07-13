Павел Дацюк опубликовал обращение к болельщикам «Автомобилиста»

Олимпийский чемпион в составе сборной России, нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк опубликовал обращение к болельщикам клуба.



«Дорогие болельщики! Я благодарен вам за поддержку, которую я чувствую на протяжении моей очень долгой карьеры, искренне хочу быть с вами честным и не обмануть ваши ожидания!



Сейчас передо мной стоит непростой выбор – что делать дальше. Хоккей – это моя жизнь, я наслаждаюсь каждым моментом, проведённым на льду, и очень хочу и дальше приносить пользу родной команде «Автомобилист» в качестве игрока. Но в то же время, я задаю самому себе вопросы: «Буду ли я готов полноценно отыграть ещё один сезон? Позволит ли мне сделать это мой организм?»



В настоящий момент совместно с тренерским штабом мы приняли решение об индивидуальном плане моей подготовки к сезону-2021/2022. В конце августа, пройдя этот определённый и фундаментальный период подготовки, я пойму, смогу ли я продолжить карьеру и вновь выйти на лёд в красном джерси «Автомобилиста» перед родными болельщиками.



Я хочу выразить огромную благодарность всему нашему клубу – руководителям, тренерскому штабу, моим партнёрам – за понимание моих сомнений, за готовность предоставить мне время и принять любое моё решение», — цитирует Дацюка официальный сайт «Автомобилиста».



В прошедшем сезоне КХЛ 42-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности "+12". В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев заработать 3 (1+2) результативных балла при общей полезности "-2".