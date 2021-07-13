Директор «Автомобилиста» прокомментировал слова Дацюка о продолжении карьеры

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал обращение нападающего клуба Павла Дацюка, касающееся продолжения его карьеры.



«Мы с глубоким уважением относимся к Павлу Дацюку – живому символу уральского хоккея. Всей своей карьерой Павел заслужил право определять свои спортивные и жизненные цели и приоритеты. Наш клуб готов предоставить Павлу необходимое время для принятия решения о продолжении выступлений в качестве действующего хоккеиста. Тренерский штаб «Автомобилиста» прекрасно знаком с возможностями Дацюка и на данный момент прорабатывает оба возможных сценария формирования игровых сочетаний в линии атаки команды», — приводит слова Рябкова официальный сайт клуба.



Напомним, Дацюк выступает за «Автомобилист» с 2019 года. Всего 42-летний форвард провёл за клуб 103 матча, в которых набрал 64 (19+45) баллов.

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