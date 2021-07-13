Ландеског может перейти в «Сент-Луис», если выйдет на рынок свободных агентов

«Сент-Луис Блюз» могут подписать капитана «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога, если игрок выйдет на рынок свободных агентов.



«До открытия рынка осталось не так много времени. Одним из желанных игроков может стать Ландеског.

Мне сказали, что «Сент-Луис» приложит максимум усилий, если форвард будет доступен.



Есть ощущение, что он бы отлично вписался в звено к своему приятелю Райану О’Райлли и Давиду Перрону», –сообщил в «твиттере» журналист NHL.com Лу Корач.



Ландеског, являющийся вторым номером драфта НХЛ-2011, выступает за «Эвеланш» с сезона-2011/2012. Срок его семилетнего контракта подходит к концу. Кэпхит составлял $ 5,57 миллионов.



Новое соглашение между «Колорадо» и Ландескогом на данный момент не подписано, игрок может стать неограниченно свободным агентом 28 июля.



В прошедшем сезоне швед провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 52 (20+32) очка при полезности "+14". В плей-офф Ландеског сыграл в 10 встречах, где смог отличиться 13 (4+9) набранными баллами при общей полезности "+1".

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