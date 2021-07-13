Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал переход канадского форварда Уила

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание канадского нападающего Джордана Уила.
«Уил – плеймейкер, это его главное качество, он умеет разыгрывать большинство и держать шайбу, может и взять игру на себя. Уверен, что обученность североамериканцев вместе со скоростью позволят Джордану быстрее адаптироваться к КХЛ», — приводит слова Валиуллина официальный сайт клуба.
Напомним, «Ак Барс» подписал контракт с Уилом сроком на два года. Предыдущий сезон он провёл в клубе АХО «Лаваль Рокетс». Он принял участие в 34 матчах и набрал 24 (7+17) очка, показатель полезности составил «+4».
Уил в 2010 году был выбран на драфте НХЛ под общим 70-м номером «Лос-Анджелес Кингс». В НХЛ хоккеист дебютировал в 2015 году, а в январе 2016 года перешёл в «Филадельфию Флайерз», в системе которой провёл три года.
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