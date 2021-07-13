«Барыс» продлил контракт с главным тренером клуба Михайлисом

«Барыс» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Юрием Михайлисом.



Как сообщает официальный сайт клуба, срок соглашения составляет один год (до 30 апреля 2022 года).



Напомним, Михайлис возглавил «Барыс» прошлым летом, команда заняла шестое место в Восточной конференции и вышла в плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде «Металлургу» со счётом 2-4.



В мае специалист дебютировал в качестве главного тренера национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. На турнире в Латвии команда добилась рекордного для себя результата – одержала четыре победы и заняла пятое место в группе.



В тренерском штабе «Барыса» изменений не произошло. Помогать Михайлису продолжат Александр Ахцигер, Андрей Шаянов, Максим Семёнов и Александр Шимин.