«Барыс» продлил контракт с главным тренером клуба Михайлисом

«Барыс» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Юрием Михайлисом.
Как сообщает официальный сайт клуба, срок соглашения составляет один год (до 30 апреля 2022 года).
Напомним, Михайлис возглавил «Барыс» прошлым летом, команда заняла шестое место в Восточной конференции и вышла в плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде «Металлургу» со счётом 2-4.
В мае специалист дебютировал в качестве главного тренера национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. На турнире в Латвии команда добилась рекордного для себя результата – одержала четыре победы и заняла пятое место в группе.
В тренерском штабе «Барыса» изменений не произошло. Помогать Михайлису продолжат Александр Ахцигер, Андрей Шаянов, Максим Семёнов и Александр Шимин.
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