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Лисовец проходит медосмотр с «Салаватом». Защитник ещё не подписал контракт с клубом

Лисовец проходит медосмотр с «Салаватом». Защитник ещё не подписал контракт с клубом
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Защитник Евгений Лисовец проходит медицинский осмотр вместе с «Салаватом Юлаевым».

На новом видео на YouTube-канале клуба о прохождении игроками медосмотра хоккеист был запечатлён в компании с новичком «Салавата» — Виктором Тихоновым.

Ранее сообщалось о том, что Лисовец и уфимский клуб близки к заключению нового соглашения. «Салават» ранее закрепил за собой права за хоккеистом, он находится в статусе ограниченно свободного агента.

Отмечается, что 26-летний хоккеист предпринимал попытки найти другой клуб, так как его не устраивало контрактное предложение от уфимцев.

В прошлом сезоне Лисовец принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+8» и двух минутах штрафного времени.

В плей-офф белорусский защитник выходил на лёд в девяти встречах, в которых отдал две результативные передачи при коэффициенте полезности «0».

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