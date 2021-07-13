Новиков: перед Дацюком надо снимать шляпу. Решение продолжать играть будет пользой хоккею

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал заявление Павла Дацюка, касающееся продолжения карьеры.



«Дацюк — это игрок космического хоккейного масштаба, уровень его мастерства за горизонтом. Павел был задрафтован в 6-м раунде драфта НХЛ, но он доказал, что можно покорить любые вершины: всё зависит от твоего характера, умения и трудолюбия. Павел Дацюк — это игрок, перед которым надо снимать шляпу.



Все отмечают его поведение, уважение к людям, к хоккею. Даже его нахождение в хоккее — это очень хороший пример для многих игроков. В любом облике и в хоккее, и рядом с хоккеем — это человек, которого уважают все.



Оттягивая завершение, Павел поступает правильно. Это сложное для него решение. Если он решит продолжать, то всё-таки должен соответствовать пусть и не тому звёздному Дацюку, но показывать хороший хоккей и быть примером, доказывать, что ты — Дацюк. Никому же не хочется слышать в свой адрес слова: «Он уже не тот». Решение продолжать играть будет бесспорной пользой для нашего хоккея. Если Павел всё-таки завершит карьеру, мы будем сожалеть об этом. Уважение к Павлу уже даже не спортивное, а гражданское, оно перешло на какой-то другой уровень», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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