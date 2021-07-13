«Спартак» поместил защитника Зубарева в список отказов КХЛ
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34-летний защитник «Спартака» Андрей Зубарев помещён в список отказов КХЛ.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт красно-белых, в течение 48 часов любой клуб лиги может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.
Зубарев в прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл в 58 матчах и набрал 6 (2+4) результативных баллов при показателе полезности «-14». В плей-офф Зубарев сыграл в четырёх играх, не совершив результативных действий и имея полезность «-3».
«Спартак» занял восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона-2020/2021, в первом раунде плей-офф уступив ЦСКА (0-4).
Отметим, что Зубарев стал олимпийским чемпионом в составе сборной России в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея).
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