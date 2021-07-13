Кожевников: зачем Дацюку завершать карьеру? На таких людей ходят смотреть болельщики

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о заявлении Павла Дацюка про принятие решения о продолжении карьеры.



«Обращение к болельщикам — достойное решение. Дацюк всегда был открытым человеком. Это сделано, чтобы не было лишних разговоров, домыслов. Что касается подготовки по индивидуальной программе, он заслужил это. Паша — человек ответственный, он всегда добросовестно готовится. А там сам посмотрит, как дальше будет.



Почему нужно завершать карьеру, если есть желание играть? На таких людей ходит посмотреть болельщик. У Паши большой авторитет. Важно, как он себя будет чувствовать. Он же профессионал до мозга костей, себя знает. От его самочувствия и будут зависеть дальнейшие действия. Если будет чувствовать себя нормально, будет играть. Почему нет, пускай поиграет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дианой Валавичюте.

Новость по теме Новиков: перед Дацюком надо снимать шляпу. Решение продолжать играть будет пользой хоккею