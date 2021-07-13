Сергачёв: я ещё не наиграл на два Кубка Стэнли. Это заслуга моих старших партнёров

Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, какой из Кубков Стэнли было тяжелее завоёвывать, а также заявил, что планирует привезти трофей в родной Нижнекамск.



«Какой из Кубков Стэнли было завоевать труднее — первый или второй? Труднее было второй. Психологически. Потому что один уже есть, и в голове сидит мысль, что мы уже выиграли. Но все равно охота выиграть второй. Была такая борьба с самим собой. Но первый Кубок Стэнли был самым приятным.



Я стал двукратным обладателем Кубка Стэнли к 23 годам? На самом деле, это заслуга моих старших партнеров по команде, которые играли, бились, сделали это возможным. Для меня это подарок свыше, как я бы сказал.

Я ещё не наиграл на два Кубка Стэнли. Но мне очень повезло выступать в такой команде. С такими мастерами как Никита Кучеров, Андрей Василевский.



Самый тяжёлый соперник в плей-офф? Наверное, «Флорида». Первый раунд всегда получается тяжёлым. А потом — полуфинальная серия с «Нью-Йорк Айлендерс».



Конечно, я планирую привезти в Россию. Как дадут, я официально все скажу и выложу информацию. Пока не знаю, но думаю, это будет где-то в августе. Конечно же, я привезу Кубок Стэнли в родной Нижнекамск. Иного вопроса даже не должно возникать.



Реакция на пресс-конференцию Кучерова? Я сразу понял, что это легендарная пресс-конференция. Никто никогда её не перебьет. Никто лучше, чем он, никогда не сделает. Это было что-то, что невозможно повторить в любом состоянии! Поэтому Никита — особенный», — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».