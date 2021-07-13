Шведский нападающий Петтерссон прокомментировал переход в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Эмиль Петтерссон поделился эмоциями от перехода в московский клуб.



«Я очень рад стать частью «Спартака» и играть в КХЛ. Хорошо известный клуб и очень сильная лига, в которой много качественных хоккеистов. Приятно, что в «Спартаке» есть игроки и тренеры из Швеции – это поможет мне в адаптации.



Сейчас я хочу поскорее познакомиться с командой и её болельщиками. Буду помогать «Спартаку» побеждать – уверен, нас ждёт отличный и интересный сезон», — приводит слова Петтерссона официальный инстаграм-аккаунт красно-белых.



В минувшем сезоне-2020/2021 форвард выступал за шведский «Векшё», став чемпионом и лучшим бомбардиром команды, набрав в 66 матчах чемпионата и плей-офф 55 (24 + 31) очков.

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