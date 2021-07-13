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Спортивный директор «Спартака» поделился мнением о новичке клуба Петтерссоне

Спортивный директор «Спартака» поделился мнением о новичке клуба Петтерссоне
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал переход в московский клуб шведского нападающего Эмиля Петтерссона.

«В лице Эмиля «Спартак» получил креативного и атакующего форварда. В прошлом сезоне он стал одним из ведущих игроков чемпионата Швеции, будучи одним из лидеров по голам и набранным очкам.

Большую часть карьеры Петтерссон провёл на позиции центрфорварда, но также имеет успешный опыт игры на флангах. Петтерссон способен вести игру в роли диспетчера, но также обладает навыками снайпера, имея хороший бросок.

Эмиль способен управлять игрой звена в большинстве, и мы надеемся, что тренерский штаб сможет эффективно использовать его мастерство и высокий хоккейный интеллект во всех игровых ситуациях», — приводит слова Беляева официальный инстаграм-аккаунт клуба.

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