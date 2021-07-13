«Ак Барс» подписал контракт с 17-летним защитником Евсеевым

17-летний защитник альметьевского «Спутника» Никита Евсеев перешёл в систему «Ак Барса».
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт игрока рассчитан на три года — до завершения сезона-2023/2024.
«Мы рады, что сотрудничество с «Нефтяником» уже приносит свои плоды. Евсеев – альметьевский воспитанник, перспективный хоккеист, который хорошо развит для своего возраста и при должном отношении к делу может вырасти в хорошего защитника. Для «Ак Барса» было особенно важно сохранить молодого игрока в Татарстане. Сейчас Никита получил приглашение в юниорскую сборную России, что говорит о его уровне подготовки и качестве работы альметьевской школы», — заявил генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Никита Евсеев – уроженец Альметьевска, выступал за юниорские команды «Нефтяника». Вызывался в сборные России U-16 и U-17. С 11 июля Евсеев находится в расположении сборной U-18 на учебно-тренировочном сборе перед Кубком Глинки/Гретцки.
Евсеев последний сезон провёл в МХЛ и набрал 14 (3+11) очков в 47 матчах при показателе полезности «+5».
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