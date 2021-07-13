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Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне обьявил о завершении карьеры

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне обьявил о завершении карьеры
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Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне завершил игровую карьеру, сообщает официальный «твиттер» «Предаторз».

Ринне в сезоне-2020/2021 сыграл 24 матча. На его счету 10 побед при 90,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.84. Он провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Предаторз», где дебютировал в 2005 году. Всего на его счету 683 матча, в которых он отражал 91,7% бросков, пропуская в среднем за матч 2,43 шайбы.

В прошедшем сезоне 38-летний финский голкипер стал обладателем индивидуальной награды «Кинг Клэнси Трофи» — это приз, ежегодно вручаемый игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Также Ринне выступал в КХЛ за минское «Динамо» во время локаута НХЛ.

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