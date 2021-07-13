Игроки и сотрудники «Витязя» проходят вакцинацию

Генеральный менеджер подольского «Витязя» Игорь Варицкий рассказал, что игроки и сотрудники клуба проходят вакцинацию.

«Кто-то в полном объёме уже прошёл, кто-то – только первый этап. Легионеры вакцинируются у себя», – цитирует Варицкого ТАСС.



Напомним, что сезон-2021/2022 стартует 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Витязь» проведёт свой первый матч на следующий день в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». 10 сентября состоится первая игра подольского клуба на домашнем льду – с «Ак Барсом».

По итогам прошлого сезона «Витязь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

Минувшим летом Юрий Бабенко возглавил «Витязь», сменив на посту главного тренера Михаила Кравеца.