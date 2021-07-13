Игроки и сотрудники «Витязя» проходят вакцинацию
Поделиться
Генеральный менеджер подольского «Витязя» Игорь Варицкий рассказал, что игроки и сотрудники клуба проходят вакцинацию.
«Кто-то в полном объёме уже прошёл, кто-то – только первый этап. Легионеры вакцинируются у себя», – цитирует Варицкого ТАСС.
Напомним, что сезон-2021/2022 стартует 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Витязь» проведёт свой первый матч на следующий день в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». 10 сентября состоится первая игра подольского клуба на домашнем льду – с «Ак Барсом».
По итогам прошлого сезона «Витязь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.
Минувшим летом Юрий Бабенко возглавил «Витязь», сменив на посту главного тренера Михаила Кравеца.
Комментарии
- 13 июля 2021
-
18:20
-
17:51
-
17:17
-
17:05
-
16:45
-
16:32
-
15:57
-
15:50
-
15:32
-
15:21
-
15:08
-
14:51
-
14:28
-
14:19
-
13:59
-
13:37
-
13:14
-
13:03
-
12:49
-
12:43
-
12:20
-
12:03
-
11:39
-
11:34
-
11:16
-
10:54
-
10:35
-
10:28
-
10:08
-
09:58
-
09:50
-
09:24
-
09:03
-
08:51
-
08:45
Партнерский контент