Генменеджер «Монреаля» прокомментировал назначение Дюшарма на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал назначение Доминика Дюшарма на пост главного тренера «Канадиенс» и подписание со специалистом контракта на три года.
«Доминику удалось внедрить свою систему и зарекомендовать себя в качестве главного тренера в очень необычный сезон в сложных обстоятельствах. В то время как наша команда прошла через свою долю невзгод, он продемонстрировал большой контроль над ситуацией, а также проявил спокойствие и отличное лидерство. Это важные качества, которые мы ищем в главном тренере, и он полностью заслуживает шанса возглавить нашу команду и вывести её на новый уровень», – цитирует Бержевена официальный сайт «Монреаля».
Напомним, Дюшарм возглавил клуб по ходу сезона-2020/2021 и стал исполняющим обязанности главного тренера. Во время плей-офф Дюшарм пропустил несколько матчей из-за положительного теста на коронавирус. Его заменял Люк Ричардсон.
По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф.
В Кубке Стэнли «Монреаль» впервые с 1993 года дошёл до финала, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пяти матчах (1-4). Единственную встречу у «Лайтнинг» «Канадиенс» выиграли дома, в четвёртой игре.
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