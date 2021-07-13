Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Монреаля» прокомментировал назначение Дюшарма на пост главного тренера

Генменеджер «Монреаля» прокомментировал назначение Дюшарма на пост главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал назначение Доминика Дюшарма на пост главного тренера «Канадиенс» и подписание со специалистом контракта на три года.

«Доминику удалось внедрить свою систему и зарекомендовать себя в качестве главного тренера в очень необычный сезон в сложных обстоятельствах. В то время как наша команда прошла через свою долю невзгод, он продемонстрировал большой контроль над ситуацией, а также проявил спокойствие и отличное лидерство. Это важные качества, которые мы ищем в главном тренере, и он полностью заслуживает шанса возглавить нашу команду и вывести её на новый уровень», – цитирует Бержевена официальный сайт «Монреаля».

Напомним, Дюшарм возглавил клуб по ходу сезона-2020/2021 и стал исполняющим обязанности главного тренера. Во время плей-офф Дюшарм пропустил несколько матчей из-за положительного теста на коронавирус. Его заменял Люк Ричардсон.

По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф.

В Кубке Стэнли «Монреаль» впервые с 1993 года дошёл до финала, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пяти матчах (1-4). Единственную встречу у «Лайтнинг» «Канадиенс» выиграли дома, в четвёртой игре.

Новость по теме
«Монреаль» назначил Дюшарма главным тренером и подписал контракт на 3 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021