«Адмирал» сформировал тренерский штаб, а также подписал пять просмотровых контрактов

«Адмирал» сформировал тренерский штаб на сезон-2021/2022, а также подписал ещё пять просмотровых контрактов.
В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасёв, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договорённость с Юрием Ключниковым, он займётся подготовкой вратарей.
На выезд в Минск с командой также отправятся Глеб Зайцев, Николай Глухов, Максим Салахов, Михаил Патрикеев и Артём Корепанов – хоккеисты подписали просмотровые контракты.
Нападающий Глеб Зайцев уже играл за «Адмирал» до сентября 2019 года. После перешёл в «Ермак», «Трактор» и клубы его системы: «Челмет» (ВХЛ) и «Белые Медведи» (МХЛ). В сезоне-2018/2019 был признан лучшим новичком недели в феврале. Всего в КХЛ провёл 60 игр, набрал 11 очков при показателе полезности -9.
Защитник Николай Глухов начал карьеру в «Омских ястребах» (МХЛ) в сезоне-2012/2013. Далее два сезона провёл в «Авангарде». В сезоне-2016/2017 выступал за челябинский «Трактор» и «Челмет» (ВХЛ), «Сибирь» и «Адмирал». Позднее перешёл в «Торпедо» из Усть-Каменогорска (ВХЛ) и «СКА-Неву» из Санкт-Петербурга.
Всего в КХЛ провёл 131 игру, набрал 12 (1+11) очков при коэффициенте полезности -20.
Защитник Максим Салахов начал карьеру в «Капитане» (МХЛ), потом провёл три года в «Молоте-Прикамье». В сезоне-2017/2018 выступал за «Барс» из Казани и «Нефтяник» из Альметьевска.
Защитник Михаил Патрикеев начал играть в самарском ЦСК ВВС. Затем выступал за китайский «Ценг Тоу», стал чемпионом Азиатской лиги с «Сахалином». В сезоне-2018/2019 выступал за «Адмирал». Последний сезон защитник провёл в пензенском «Дизеле».
Вратарь Артём Корепанов начал карьеру в молодёжной команде ЦСКА – «Красной Армии». В сезоне-2019/2020 Корепанов играл в тольяттинской «Ладе» и в «Южном Урале». В сезоне-2020/2021 вернулся в Москву, где играл за «Звезду».
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