Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стала известна зарплата Дюшарма в «Монреале» по новому контракту

Инсайдер Пьер Лебрюн опубликовал зарплату нового главного тренера «Монреаль Канадиенс» Доминика Дюшарма.

«Новый трёхлетний контракт Доминика Дюшарма оценивается в среднем в $ 1,7 млн. за сезон. Справедливая сделка для нового главного тренера НХЛ на полную ставку», – написал Лебрюн в «Твиттере».

Ранее «Канадиенс» обьявили о назначении Дюшарма на пост главного тренера с контрактом на три года.

Напомним, Дюшарм возглавил клуб по ходу сезона-2020/2021 и стал исполняющим обязанности главного тренера. Во время плей-офф Дюшарм пропустил несколько матчей из-за положительного теста на коронавирус. Его заменял Люк Ричардсон.

По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф.

В Кубке Стэнли «Монреаль» впервые с 1993 года дошёл до финала, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пяти матчах (1-4). Единственную встречу у «Лайтнинг» «Канадиенс» выиграли дома, в четвёртой игре.